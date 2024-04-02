Байден обвиняет Израиль

«Израиль не сделал достаточно для защиты гуманитарных работников, пытающихся доставить крайне необходимую помощь мирным жителям... Израиль также не сделал достаточно для защиты гражданского населения», - говорится в заявлении президента США, которое цитирует Интерфакс.

Президент США Джо Байден считает, что Израиль делает недостаточно для защиты гражданского населения в секторе Газа.

Байден заявил, что «возмущен и убит горем» после того, как в понедельник в результате израильского авиаудара по Газе погибли семь сотрудников неправительственной организации «Всемирная центральная кухня».

«Израиль пообещал провести тщательное расследование причин, по которым автомобили гуманитарных работников подверглись авиаударам. Это расследование должно быть быстрым, оно должно привлечь виновных к ответственности, а его результаты должны быть обнародованы», - сообщил американский лидер.

Он добавил, что США продолжат делать все возможное для доставки гуманитарной помощи мирному населению Газы.

«Мы настойчиво добиваемся немедленного прекращения огня в рамках сделки по освобождению заложников. Моя команда в Каире работает над этим прямо сейчас», - заключил Байден.

По данным «Всемирной центральной кухни», в результате израильского удара в понедельник погибли семь сотрудников организации, среди них граждане Австралии, Великобритании, Польши, палестинцы, а также человек с двойным гражданством США и Канады. Глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что удар по сектору Газа, в результате которого погибли волонтеры, был ошибкой.