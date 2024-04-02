Согласно сообщению ЦТАК, испытания были проведены с целью подтвердить характеристики ракеты, в том числе особенности «траектории планирующего и скачущего полета», а также боковую маневренность. Для этого скорость, высота и дальность ракеты были ограничены. В результате ракета пролетела 1 тыс. км на высоте 72,3 км (максимальная высота полета «Хвасонпхо-16Б» — 101,1 км) и попала в акваторию Японского моря.

По итогам испытаний Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея успешно выполнила задачу по переводу всех тактических, операционных и стратегических ракет различной дальности на твердотопливные двигатели, а также по созданию возможностей для их оснащения управляемыми и ядерными боеголовками. Он отметил, что продемонстрированные в ходе запуска успехи ракетной отрасли являются результатом «десятилетней суровой научно-исследовательской борьбы в области обороны».

Испытания баллистических ракет с планирующим боевым блоком Пхеньян возобновил в январе 2024 года.