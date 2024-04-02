Сильнейшее за 25 лет землетрясение на Тайване. Но помощь Китая не нужна

Мощное землетрясение произошло у восточного побережья Тайваня 3 апреля в 7:58 утра по местному времени (3:58 по бакинскому времени). Метеорологическая служба Тайваня сообщила, что произошло землетрясение магнитудой 7,2, эпицентр находился примерно в 18 километрах к юго-юго-западу от Хуаляня. Японское метеорологическое агентство сообщило, что магнитуда землетрясения составила 7,7. Геологическая служба США оценила магнитуду в 7,4, передает Reuters.

По данным властей Тайваня, которые приводит Focus Taiwan, в результате землетрясения по состоянию на полдень погибли четыре человека и пострадали 57 человек (по другим сведениям, 97). На острове обрушились по меньшей мере 26 зданий, больше половины из них — в горном и малонаселенном восточном уезде Хуалянь, который пострадал сильнее всего. В центре города Хуалянь частично обрушились и накренились два многоэтажных дома. Под завалами остаются люди, спасательная операция продолжается. Из-за землетрясения больше 354 тысяч домохозяйств в Тайване остались без электричества.

После землетрясения власти Тайваня, Японии и Филиппин выпустили предупреждение о цунами, которое вскоре отменили. Метеорологическое агентство Японии сообщило, что спустя 15 минут после землетрясения у побережья острова Йонагуни обнаружили волну цунами высотой 30 сантиметров.

Управление по делам Тайваня (работает при Госсовете КНР и отвечает за отношения с Тайванем) выразило обеспокоенность из-за произошедшего крупного землетрясения в Тайване. Ведомство заявило о готовности оказать помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия. Власти Тайваня поблагодарили Пекин за беспокойство, но заверили, что не нуждаются в помощи, сообщает местный портал The Watch Media со ссылкой на заявление Совета по делам материкового Китая.

Землетрясение в Тайване стало самым сильным с 1999 года, когда произошло одно из самых разрушительных землетрясений в регионе. Тогда в результате толчков магнитудой 7,6 погибли около 2400 человек, пострадали около 100 тысяч человек, 50 тысяч зданий были разрушены или повреждены.