Бразилия хочет спасти Путина

Бразилия выступила за введение иммунитета для глав государств, которые не участвуют в основополагающем документе Международного уголовного суда (МУС) — Римском статуте, сообщает Reuters со ссылкой на документ, где представлена позиция страны.

В этом году в Рио-де-Жанейро состоится саммит G20. Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва говорил, что пригласит на него российского коллегу Владимира Путина. В марте 2023 года МУС выдал ордер на его арест, а также на арест детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, так как они, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022-го.

Бразилия ратифицировала Римский статут, значит, должна арестовать Путина, если он прибудет на территорию страны. Лула да Силва, с одной стороны, заявлял, что не допустит ареста, а с другой — говорил, что решение об этом будет принимать суд, а не правительство страны.

В ноябре прошлого года прошел саммит «Большой двадцатки», в котором президент РФ участвовал в онлайн-формате.

После выдачи МУС ордера на арест Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что Россия не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения считает «ничтожными» с точки зрения права. Саму постановку вопроса об аресте Путина и Львовой-Беловой он назвал «возмутительной и неприемлемой».

Помимо Путина суд выдал ордера на арест еще нескольких россиян — в частности, командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Среди обвинений в их адрес было названо нанесение ударов по гражданским объектам.