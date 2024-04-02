Захарову поражают заявления властей Армении

«Я… видела цитату одного из представителей официальных структур Армении, который сказал, что Армения является носителем европейских демократических и каких-то там ценностей, - цитирует ТАСС Захарову. - Вы знаете, что меня поражает? А почему представители нынешних властей в Ереване так демпингуют? Почему они сравнивают древнейшую армянскую цивилизацию - с культурой, историей, государственностью, которая была, извините, задолго до европейской демократии, - с нынешним действительно находящимся в тупике Европейским союзом? А именно об этом они говорят, когда приводят слова о европейской демократии».

Захарова заявила, что у Армении «тысячелетняя история», и подчеркнула, что Ереван нашел себе «образчик, о котором уже на Западе никто и не говорит всерьез».

Официальный представитель российского дипведомства считает, что сейчас положение ЕС видно в полной мере с учетом политических, экономических, общественных и правовых показателей: «Это все не едет, это все разваливается».

По ее словам, представитель «древнейшей цивилизации с тысячелетней историей», «как будто ему показали зеркальце в обмен на алмаз, рубин или изумруд», просит соотносить себя «с находящимся в кризисе сообществом».