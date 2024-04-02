Также в рамках акции начаты встречи в образовательных учреждениях. Первые встречи были организованы в детских садах №№69, 117, 174 и 183, находящихся под контролем Управления образования Баку.

На мероприятиях специалисты Агентства выступили с докладами на темы «Вред сахара» и «Значение фруктов и овощей в ежедневном рационе детей». Одновременно с детьми проводились интерактивные игры, им вручались значки, раздавались наклейки.

На начальном этапе кампании встречи пройдут в 5 дошкольных, 5 общеобразовательных и 5 высших учебных заведениях. При этом стенды будут установлены в крупных торговых центрах и супермаркетах. Посетителям стендов будет предоставлена подробная информация об акции, а также вручены различные символические подарки. По итогам этих мероприятий 26 апреля в Агентстве будет организован симпозиум «Безопасность пищевых продуктов».