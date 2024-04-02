В Турции сторонники прокурдской партии устроили беспорядки

Турецкая полиция задержала 89 человек в нескольких восточных и юго-восточных провинциях страны за участие в несогласованных акциях после муниципальных выборов.

«2 апреля были проведены несогласованные акции, в ходе которых участники выкрикивали лозунги в поддержку сепаратистской террористической организации, забрасывали камнями наши силы безопасности и, несмотря на предупреждения, оказывали сопротивление полиции. Задержаны 89 человек», - написал в X (ранее Twitter) глава МВД Турции Али Ерликая, отметив, что манифестации и столкновения с полицией произошли в восточных провинциях Ван, Хаккари, Сиирт, Батман, Ширнак, а также в Измире на западе страны.

Демонстрации связаны как с победой на выборах в некоторых восточных регионах кандидатов от прокурдской партии Dem Parti, так и с ситуацией вокруг мэра города Ван. Накануне часть граждан вместе с политиками хотели провести шествие по городу до здания избиркома в знак поддержки выигравшего борьбу за пост градоначальника кандидата от Dem Parti Абдуллаха Зейдана. Власти лишили его права занять должность из-за подтвержденного судом отсутствия у него законных оснований быть избранным. Кресло мэра перейдет к кандидату от правящей партии.

Управление губернатора провинции Ван в связи с обстановкой в регионе приняло решение на 15 суток запретить любые демонстрации и собрания как на улицах, так и в закрытых помещениях. Акции будут согласовываться исключительно в индивидуальном порядке. Аналогичное решение принял и губернатор провинции Битлис.