Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду, 3 апреля, принял губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

На встрече было отмечено успешное развитие дружественных отношений Азербайджана и России в различных сферах, подчеркнуто, что сотрудничество Азербайджана с отдельными регионами России, в том числе с Санкт-Петербургом, вносит вклад в укрепление связей между двумя странами.

В ходе беседы говорилось о ранее проведенных встречах Ильхама Алиева с Александром Бегловым, была выражена уверенность в том, что визит губернатора Санкт-Петербурга в Азербайджан даст плодотворные результаты, создаст хорошие возможности для обсуждения перспектив сотрудничества.

Было отмечено, что в Санкт-Петербурге прошли обширные мероприятия, посвященные 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, подчеркнут вклад видных азербайджанцев в развитие Санкт-Петербурга.

На встрече были обсуждены вопросы расширения торговых, экономических, инвестиционных возможностей, укрепления сотрудничества между соответствующими структурами в гуманитарной, культурной, образовательной сферах. Отмечена взаимная заинтересованность в укреплении отношений, подчеркнуто подписание в рамках заседания действующей уже 20 лет межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Санкт-Петербургом дорожной карты на очередные четыре года.

Затем Ильхаму Алиеву был преподнесен памятный подарок.