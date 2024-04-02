Банки в Казахстане отказались от российского «Мира»

Ряд казахстанских банков отказался от обслуживания российских карт «Мир» в связи с санкциями, частично продолжают работать с ними «ВТБ банк» и «Береке банк», передает Интерфакс-Казахстан.

«…Вы можете даже не стараться в Казахстане банки найти, это не от нас санкции, это карта «Мир» под санкциями для Казахстана», - сообщили агентству в колл-центре «Банка ЦентрКредит».

Также данные российские карты не обслуживают в «Народном банке», «Форте», «Нурбанке» и прочих.

В ВТБ пояснили, что в их банкоматах можно снять средства с карт «Мир», но в национальной валюте.

США 23 февраля 2024 года ввели санкции против российской Национальной системы платежных карт (НСПК) - оператора платежной системы «Мир». В компании заявляли, что санкции не повлияют на работу российской платежной инфраструктуры. При этом решение о приеме карт «Мир» в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно.

Накануне стало известно, что Национальная платежная система Кыргызстана с 5 апреля прекратит обслуживание карт «Мир».