Золото вновь бьет рекорды

Цены на золото в среду, 3 апреля, продолжили череду исторических максимумов, так как опасения по поводу инфляционного давления подстегнули спрос на слитки как средство хеджирования рисков, в то время как сомнения о денежно-кредитной политике ФРС отошли на второй план. Об этом пишет Reuters.

«В золото продолжают идти потоки денег, ищущих убежище, по мере того как Украина продолжает атаковать нефтяную инфраструктуру в России, - сказал старший аналитик City Index Мэтт Симпсон, - до такой степени, что золото игнорирует рост доходности бондов США и перспективу того, что Федрезев может не снизить ставки в июне».

Спотовая цена на золото утром в среду держалась на уровне $2.280,77 за тройскую унцию, в ходе сессии подскочив до рекордной отметки в $2.288,09. Фьючерсные контракты на золото показали в ходе торгов рост на 1%.

Палладий подорожал на 0,56% - до $1.009,22 за унцию, серебро прибавило 1,03% - до $26,38 за унцию. Цена на платину увеличилась на 0,27% - до $921,15.