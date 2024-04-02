Крымский мост под прицелом

Чиновники из Главного управления разведки (ГУР) заявили о подготовке нового удара по Крымскому мосту. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, украинские спецслужбы хотят совершить атаку на мост в первой половине 2024 года с использованием беспилотников. На это, как утверждает собеседник британской газеты, у главы ГУР Кирилла Буданова имеется «большая часть средств».

«Как будет развиваться любая украинская атака, неясно, и есть серьезные сомнения в том, что ВСУ способны провести спецоперацию против такой хорошо защищенной и очевидной цели», — сообщает британское издание.

За последние два года Крымский мост был дважды атакован беспилотниками. Осенью 2022 года в результате удара были разрушены два пролета автодорожного полотна моста. В 2023 году мост атаковали надводные беспилотные дроны.