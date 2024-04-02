Эксперт Минздрава расскажет, как бороться с хронической усталостью
В среду, 3 апреля, в 15:00 на странице Министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram состоится прямой эфир, посвященный иммунодефициту и синдрому хронической усталости.
Как сообщает haqqin.az, гостем прямого эфира сегодня станет эксперт Минздрава терапевт Закир Гулиев.
Во время прямого эфира граждане смогут оставить интересующие их вопросы в разделе комментариев или спросить врача во время прямого эфира.
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