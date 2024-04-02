Ради помощи Украине: Байден решил отменить запрет на экспорт СПГ

По их словам, в администрации президента Байдена ждут от конгрессменов всех предложений по поводу помощи Киеву, прежде чем Белый дом примет решение отменить запрет.

В Белом доме готовы отказаться от действующего запрета на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на одобрение Конгрессом финансовой помощи для Украины, рассказали Reuters высокопоставленные американские чиновники.

В конце марта республиканец и спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что отказ Белого дома от приостановки экспорта газа поможет облегчить его партии поддержку нового пакета помощи Украине. Как отмечает Reuters, Джонсон может быть напрямую в этом заинтересован, поскольку он был избран в Конгресс от Луизианы, где есть много СПГ-проектов.

Байден объявил о решении приостановить одобрение новых контрактов на экспорт СПГ в конце января. Это произошло на фоне протестов активистов, обеспокоенных влиянием быстро развивающейся отрасли на изменение климата. Белый дом собирался проанализировать, как отрасль влияет на энергетическую безопасность США и окружающую среду.

США не могут согласовать выделение нового пакета помощи Украине с осени прошлого года. В феврале контролируемый демократами Сенат одобрил законопроект, по которому Киев должен был получить $60 млрд, но Джонсон пообещал заблокировать его. При этом в Палате представителей, которую контролируют республиканцы, разрабатывают свой проект помощи, голосовать по которому будут 9 апреля. В частности, он предполагает, что средства будут выданы Украине в кредит.