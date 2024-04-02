Патрушев: Нам пытаются навязать…

"Нам пытаются навязать, что террористический акт был совершен не киевским режимом, а сторонниками радикальной исламской идеологии, возможно, членами афганского филиала ИГИЛ", - сказал Патрушев в Астане на ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств ШОС.

Секретарь Совбеза РФ заявил, что намного важнее оперативно установить, кто является заказчиком и спонсором этого чудовищного преступления и добавил, что его следы ведут к украинским спецслужбам.

Ранее Патрушев говорил, что "многое указывает на причастность Украины" к теракту в Crocus City Hall, информацию анализируют правоохранительные органы.

"Всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США. Необходимо также учитывать, что ИГИЛ, "Аль-Каиду" и другие террористические организации создал Вашингтон. Обратили внимание на то, что еще 7 марта сначала американское и английское посольства опубликовали предупреждения для своих граждан об опасности осуществления теракта в Москве в следующие 48 часов", - сказал Патрушев и напомнил, что "преступники, совершившие это массовое убийство, а также их пособники арестованы при попытке прорыва к государственной границе России, где с украинской стороны готовилось окно для перехода".

Секретарь Совбеза РФ также подчеркнул, что "именно в тот день, как сообщили свидетели, исполнители теракта посещали Crocus City Hall для оценки ситуации на месте".