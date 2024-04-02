Власти Харькова подготовили план эвакуации жителей

«На сегодняшний день не нужно нагнетать ситуацию вокруг этого. Мы имеем опыт войны, мы верим в ВСУ и считаем, что о массовой эвакуации не нужно говорить», — цитируют Терехова украинские СМИ.

У властей Харькова есть план, как вывезти жителей города в безопасное место в случае наступления России, однако пока необходимости в эвакуации нет, заявил мэр Игорь Терехов.

По его словам, на данный момент в городе проживают 1,3 млн человек, «никакой паники нет». «Мы не видим, что есть волна оттока, что люди бегут из Харькова, уезжают из Харькова. Ничего подобного не случается. Люди спокойно работают, люди ходят на работу, ходят по магазинам. У нас открыты и магазины, и аптеки, и автозаправочные станции, и рынки», — отметил мэр.

Накануне Терехов говорил, что эвакуация идет из области, где продолжаются боевые действия, и люди оттуда, наоборот, едут в Харьков. В интервью Liga.net он назвал слухи о том, что власти готовятся массово вывозить жителей из региональной столицы, «частью российских информационно-психологических операций (ИПСО), чтобы запугать и заставить нервничать горожан».

Терехов признал, что обстрелы Харькова усилились, Россия применяет для этого все виды оружия, в том числе корректируемые фугасные авиабомбы. «Россияне не подошли ближе к городу, но используют новый снаряд большего радиуса действия. Чаще бьют и из С-300 — именно из Белгородской области. Эти снаряды за 40 секунд долетают до Харькова. Сейчас россияне стали чаще применять «шахеды». Раньше такого не было. Есть попадания в жилые дома, нефтебазу», — рассказал мэр.

По его словам, в городе «разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура», в том числе трансформаторные подстанции и ТЭЦ, и на ее восстановление потребуется как минимум $10 млрд. «Частная тоже разбита. Более 150 тыс. харьковчан остаются без жилья», — добавил Терехов.