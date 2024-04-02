В Грузии вновь внесут на рассмотрение закон об иноагентах
Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» снова внесет в парламент законопроект об иностранных агентах. Об этом заявил лидер ее парламентской фракции Мамука Мдинарадзе. Об этом информирует «Радио Свобода».
В прошлом году после массовых протестов грузинский парламент отклонил законопроект об иноагентах.
По словам Мдинарадзе, текст нынешнего законопроекта будет точно таким же, только термин «агент иностранного влияния» заменят на «организацию, осуществляющую интересы иностранной державы».
Мдинарадзе подчеркнул, что законопроектом предусмотрено единственное требование – публикация годового финансового отчета организациями, которые получают иностранное финансирование. За нарушение этого требования предусмотрен только штраф.
По его словам, законопроект будет принят во всех трех чтениях до конца парламентской сессии. Мдинарадзе отметил, что законы об иноагентах есть в США, Израиле и Австралии, обсуждают их и в других странах.
Впервые «Грузинская мечта» внесла законопроект об иноагентах в феврале 2023 года. В ответ на это в стране начались массовые протесты. В марте того же года грузинский парламент отклонил законопроект.