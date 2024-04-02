В Грузии вновь внесут на рассмотрение закон об иноагентах

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» снова внесет в парламент законопроект об иностранных агентах. Об этом заявил лидер ее парламентской фракции Мамука Мдинарадзе. Об этом информирует «Радио Свобода».

В прошлом году после массовых протестов грузинский парламент отклонил законопроект об иноагентах.