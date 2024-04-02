В Венгрии не хотят конфронтации с Россией из-за НАТО

Венгрия будет выступать на встрече НАТО в Брюсселе против любых предложений, которые могут привести к эскалации конфликта в Украине, прямой конфронтации с Россией и созданию угрозы начала Третьей мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отправляясь на двухдневное совещание с коллегами из Североатлантического альянса в столицу Бельгии.

"Мы не поддержим ни одного предложения, которое может приблизить НАТО к войне или превратить НАТО из оборонительного в наступательный альянс", - заявил Сийярто.

Он подчеркнул, что НАТО должна придерживаться своего прежнего решения не втягиваться в военные действия в Украине и не допускать "прямого конфликта с Россией".