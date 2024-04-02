НАТО планирует выделить Киеву 100 миллиардов
НАТО разрабатывает план предоставления пятилетнего пакета военной помощи для Украины на 100 млрд долларов, сообщает Financial Times.
По данным издания, это попытка альянса оградить Украину от меняющихся политических настроений в США, связанных с возможным президентством Дональда Трампа.
С инициативой выделения средств выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг, который уйдет в отставку осенью этого года. Столтенберг рассчитывает заключить соглашение о пакете военной помощи Киеву до предстоящего в июле саммита лидеров НАТО в Вашингтоне.