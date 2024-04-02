Американцы предупредили Иран и его прокси

США предостерегли Иран от возможных атак на американские военные объекты на Ближнем Востоке. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд в связи с ударом ВВС Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске, в результате которого погибли 13 человек.

«Мы без колебаний будем защищать наших военнослужащих и снова озвучиваем наши прежние предупреждения Ирану и его прокси-силам не использовать ситуацию в своих интересах для возобновления атак на военнослужащих США», - приводит слова Вуда Reuters.

По данным источников агентства, США не располагают данными о том, что шиитские группировки на Ближнем Востоке, которые Вашингтон связывает с Тегераном, могут начать атаковать американских военнослужащих и военные объекты в Ираке и Сирии. В то же время американские власти внимательно следят за тем, будут ли проиранские силы совершать такие атаки.