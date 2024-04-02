В Казахстане решили сэкономить на Победе

Министерство обороны Казахстана не планирует проведение в 2024 году военного парада, посвященного Дню защитника Отечества, который отмечают 7 мая, и Дню Победы 9 мая, в связи с экономией средств и решением других задач. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



"Проведение военного парада в Казахстане в 2024 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана", - пояснили в министерстве.

В 2022 и 2023 годах в Казахстане также не проводили военный парад в честь Дня защитника отечества и Дня Победы в связи с экономией средств и решением других задач. В 2021 и 2020 годах военного парада не было из-за эпидемической ситуации на фоне распространения коронавируса. При этом в городах республики и военных гарнизонах организовывали памятные мероприятия. Представители Минобороны и органов военного управления поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны по месту их жительства.