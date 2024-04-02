Кремлю нечего сказать про предупреждение США о теракте

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию The Washington Post о том, что США предупреждали российскую сторону о планах террористов устроить теракт именно в Crocus City Hall, заявил, что этот вопрос не входит в компетенцию Кремля.

«Это не является нашей компетенцией, потому что подобные обмены информацией идут по каналам специальных служб, информация передается непосредственно от службы к службе», - цитирует Интерфакс Пескова.

У представителя Кремля также поинтересовались, помогали ли США предотвратить теракт в московской синагоге. «Это тоже не к нам», - отреагировал Песков.