Угрожающее заявление КСИР

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил Израиль о скором нанесении по нему «смертельных ударов» за налет на консульство Ирана в Дамаске.

«Скоро мы станем свидетелями еще более смертоносных нападений на Израиль. Фронт сопротивления сделает то, что возложено на него», - приводят израильские СМИ в среду заявление КСИР.

Тегеран угрожает отомстить за убийство семи членов КСИР в результате атаки на консульство в Сирии. В управлении по связям с общественностью КСИР сообщили о гибели генералов Мохаммада Резы Захеди, Мохаммада Хади Хаджи Рахими и пятерых офицеров. По информации иранского гостелеканала IRIB, Захеди командовал подразделениями сил специального назначения «Кудс» КСИР в Ливане и Сирии.