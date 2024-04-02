14:00

Линия фронта украинских войск может обрушиться в результате крупномасштабного наступления России на фоне кадрового дефицита и "снарядного голода" ВСУ, пишет издание Politico.

Как говорится в материале, о вероятности краха на фронте недавно предупреждал скандальный миллиардер Илон Маск, говоря о том, что может рухнуть Одесса. Но прогноз Маска на самом деле не очень отличается от ужасающих предупреждений президента Украины Владимира Зеленского, сделанных в последние дни. По словам Зеленского, если заблокированный многомиллиардный пакет не будет принят в ближайшее время, силам Киева придется "отступать шаг за шагом, маленькими шагами". Он также предупредил, что некоторые крупные города могут оказаться под угрозой падения. "Очевидно, что предостережения Зеленского являются частью широких дипломатических усилий по разблокированию военной помощи, в которой так нуждается украинская армия, - от 155-миллиметровых артиллерийских снарядов до систем противовоздушной обороны Patriot и беспилотников. Печальная правда заключается в том, что даже если пакет будет одобрен Конгрессом США, его может быть недостаточно, чтобы предотвратить серьезные прорывы оккупантов на поле боя", - говорится в статье. Издание отмечает, что такая неудача, особенно в разгар избирательных кампаний в США и Европе, вполне может оживить давление Запада относительно переговоров в пользу России, оставляя Кремлю свободу возобновить конфликт в будущем. "Теперь все зависит от того, куда Россия решит направить свои силы в наступлении, которое, как ожидается, начнется этим летом. Во время преднаступательной атаки - от Харькова и Сум на севере до Одессы на юге - ракетные удары и удары беспилотников России значительно выросли в последние недели, нацеливаясь на инфраструктуру. Трудно догадаться, где Россия нанесет свой главный удар", - пишет издание.

По словам высокопоставленных украинских военных, которые служили под командованием генерала Валерия Залужного, военная картина мрачная. Офицеры сказали, что существует большой риск разрушения линии фронта там, где российские генералы решат сосредоточить свое наступление. Более того, благодаря значительно большей численности и превосходству в КАБах, которые вот уже несколько недель разрушают украинские позиции, Россия, вероятно, сможет "проникнуть на линию фронта и разбить ее на некоторых участках", заявили военные на условиях анонимности. "Сейчас Украине ничего не может помочь, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине ту большую массу войск, которую Россия, вероятно, бросит на нас. У нас нет этих технологий, и на Западе их также нет в достаточном количестве", - сказал Politico один из высокопоставленных военных источников. По его словам, только украинское мужество и стойкость, а также ошибки российских командиров могут изменить мрачную динамику. Речь идет об ошибках, подобных самому провальному танковому штурму под Авдеевкой.

Высокопоставленные украинские офицеры напомнили, что полагаться на российские ошибки - это не стратегия. Они были возмущены ошибками, которые, по их словам, с самого начала сдерживали сопротивление Украины - ошибками и Запада, и Украины. Они также резко высказывались относительно промедления Запада, заявляя, что поставки и системы вооружений поступили слишком поздно и в недостаточном количестве, чтобы изменить ситуацию. "Залужный называл это "войной одного случая". Он имел в виду, что системы вооружений теряют эффективность очень быстро, потому что россияне им быстро противодействуют. Например, мы успешно использовали крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, но лишь на короткое время. Россияне всегда учатся. Они не дают нам второго шанса. И в этом они успешны", - сказал один из офицеров. "Не верьте шумихе о том, что они просто бросают войска в мясорубку на убой. Конечно, они тоже делают это - еще больше максимизируя влияние своего превосходства, - но они также учатся и совершенствуются", - добавил он. Офицеры сказали, что противотанковые ракеты пришли вовремя, помогли спасти Киев, позволили вытеснить Россию из Херсона в ноябре 2022 года. "Но часто мы просто не получаем системы вооружения в то время, когда они нам нужны - они появляются, когда они уже не актуальны", - сказал другой старший офицер, приведя в пример истребители F-16.

"Каждое оружие имеет свое правильное время. F-16 были нужны в 2023 году; они не подойдут для 2024 года", - сказал он. По словам этого офицера, Украина еще не получила западные истребители, а Россия уже готова им противостоять. "В последние несколько месяцев мы начали замечать, что россияне запускают ракеты из Джанкоя на севере Крыма, но без взрывчатых боеголовок. Мы не могли понять, что они делают, а потом поняли: они дальномеры", - сказал собеседник издания. Офицер пояснил, что Россия рассчитывает, где лучше всего развернуть свои ракетные и радиолокационные системы С-400, чтобы максимально увеличить территорию, которую они могут охватить для нацеливания на F-16, удерживая их подальше от линии фронта и российских материально-технических центров. По словам собеседников Politico, теперь ВСУ нужно более базовое традиционное оружие, а также беспилотники. "Нам нужны гаубицы и снаряды, сотни тысяч снарядов и ракет... Мы все время говорили западным партнерам, что у нас есть боевой опыт, у нас есть боевое понимание этой войны. У них есть ресурсы, и они должны дать нам то, что нам нужно", - добавил офицер. Европа, со своей стороны, пытается помочь Украине компенсировать колоссальный недостаток артиллерийских снарядов. Предложенная Чехией покупка артиллерийских боеприпасов могла бы помочь, но этого все еще недостаточно.