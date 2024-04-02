Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 13:56

Дональд Трамп еще не успел выиграть президентские выборы в Америке, как его оголтелые сторонники в Палате представителей Конгресса США задумали преподнести ему подарок всей жизни. Конгрессмены–республиканцы внесли законопроект о переименовании «Международного аэропорта имени Даллеса» в «Международный аэропорт имени Дональда Трампа». То есть его официальное название будет «Donald J. Trump International Airport». Это не какой-то заштатный аэропортишко, которых не счесть в США. Это - крупнейший аэропорт страны, воздушные ворота в ее столицу, в который ежегодно прибывают 23 миллиона человек со всех частей света.

И можно представить себе лица путешественников, особенно зарубежных, когда командир лайнера объявит: «Через несколько минут мы совершим посадку в «Международном аэропорту имени Дональда Трампа». Но инициатор этой замечательной идеи, конгрессмен из Пенсильвании Гай Решенталер убежден, что такое объявление понравится миллионам гостей Америки. «При моей жизни наша нация никогда не была столь великой, как во время лидерства Трампа, - говорит он. — И не может быть лучшего символа свободы и процветания, как объявление: «Добро пожаловать в Международный аэропорт имени Дональда Трампа». В США самые крупные аэропорты носят имена известных и уважаемых политиков прошлого. В Нью-Йорке это JFK – «Международный аэропорт имени Джона Фитцджеральда Кеннеди». В самом Вашингтоне — «Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана». Тот, что хотят переименовать носит имя Джона Фостера Даллеса, который был государственным секретарем в администрации Дуайта Эйзенхауэра. Идея конгрессменов, готовых еще до выборов подлизаться Трампу - всего их шесть человек - к счастью, пока не нашла понимания ни в Конгрессе, ни в обществе.

Конгрессвумен Дженнифер Вексон, представляющая округ в штате Вирджиния, где находится аэропорт, говорит, что это «абсолютно бредовая идея». Ее коллега, демократ Джерри Конолли, который также представляет интересы живущих в том округе граждан выдвигает контридею. «Если республиканцы хотят присвоить имя Трампа какому-либо объекту, я предлагаю, чтобы они нашли для этого федеральную тюрьму», - пишет он в соцсети. Тюрьма действительно лучше ассоциируется с именем этого джентльмена. Он плавно плывет от одного судебного процесса к другому. Первый в этой цепочке начнется 15 апреля, когда начнется отбор присяжных заседателей по делу о даче Трампом взятки в размере 130 тысяч долларов актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс. Ей, таким образом, он пытался закрыть рот накануне выборов 2016 года, чтобы она не проболталась об их сексуальной связи. Те выборы Трамп, как известно, выиграл, но теперь та победа возвращается к нему бумерангом. Но сейчас нация обсуждает не столько возможный вердикт, сколько решение федерального судьи Хуана Мерчана, который запретил Трампу давать какие-либо комментарии по поводу процесса. Впрочем, это не совсем комментарии, а скорее площадная ругань с угрозами в адрес судей.