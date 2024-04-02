Российских мужчин призвали оставить в стороне лавандовые рафы и плюшевых медвежат

Депутат Госдумы из Санкт-Петербурга Виталий Милонов призвал российских мужчин отказаться от лавандового рафа и надеть военную форму. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Необходимо, чтобы наши мужики поняли, что они мужики. Закопали под пледики своих плюшевых медвежат, оставили в стороне лавандовые рафы, поняли, что они будут называться мужиками только после того, как покажут свои мужские качества. Перестанут ходить с пузяками, обтянутыми футболками Armani, а наденут военную форму и дадут жару, будут себя уважать впервые в жизни, может быть. И их девушки начнут их уважать», — заявил депутат.

3 апреля в Минобороны РФ сообщили, что с начала текущего года на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации поступили уже более 100 тысяч человек.

С 1 апреля в России начался весенний призыв на военную службу. Призывная кампания завершится 15 июля.