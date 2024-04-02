Синоптики о погоде на завтра

В четверг, 4 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако днем местами возможны кратковременные дожди. Сильный северо-западный ветер к вечеру сменится умеренным северо-восточным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 11-16° тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 до 763 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-75 процентов, днем 55-60 процентов.

Начиная с северных и западных районов Азербайджана утром местами ожидаются дожди, в горах - снег. Ближе к вечеру, начиная с западных регионов, осадки прекратятся. Ветер западный, местами усиливающийся. Температура воздуха ночью 7-11°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 2-7°, днем – 12-17° тепла.