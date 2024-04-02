НАТО о сложной ситуации для Украины
Ситуация на поле боя очень серьезная и сложная для Украины, Киев нуждается в срочной помощи, заявил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе.
«Ситуация на поле боя очень серьезная», - сказал он, отметив, что НАТО «видит постоянное наращивание сил России». Столтенберг также заявил, что РФ получает вооружения от КНДР и Ирана.
«Украине нужна помощь в кратчайшие сроки», - отметил Столтенберг. «Мы видим ситуацию на поле боя, мы видим, насколько она сложна и какие требования предъявляют к Украине. Мы ценим все, что сделали страны НАТО, но этого недостаточно, мы должны сделать больше, - заявил генсек. - Украинцам нужно не только больше помощи, но больше долгосрочной и предсказуемой помощи, чтобы они могли планировать наступления».
По словам Столтенберга, украинцы должны «экономить артиллерийские снаряды, сталкиваясь с силой, которая значительно превосходит их по мощи артиллерийского огня». «Это цена задержек в поставках помощи, в том числе в Конгрессе США, - продолжил он. - Отсутствие соглашения в Конгрессе имеет последствия».
Столтенберг призвал Вашингтон как можно скорее одобрить новый транш военной помощи Украине.