НАТО о сложной ситуации для Украины

Ситуация на поле боя очень серьезная и сложная для Украины, Киев нуждается в срочной помощи, заявил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе.

«Ситуация на поле боя очень серьезная», - сказал он, отметив, что НАТО «видит постоянное наращивание сил России». Столтенберг также заявил, что РФ получает вооружения от КНДР и Ирана.