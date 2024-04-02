В феврале президент Франции Эммануэль Макрон провел конфиденциальные переговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы изменить стратегию Запада в войне в Украине и подтолкнуть союзников к более жесткому подходу к России. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам официальных лиц, Макрон надеялся заложить основу для саммита по поддержке Украины в Париже, который состоялся в феврале. Именно после него президент Франции заявил, что не исключает введение своих военных в Украину. Французский лидер считает, что западные союзники должны занять «позицию стратегической двусмысленности по отношению к России», которая оставит на столе все военные варианты, и прекратить упоминать красные линии.

По данным WSJ, Байден поставил под сомнение изменение стратегии, опасаясь, что это может привести к эскалации. Белый дом обеспокоен вероятным российским ударом по войскам Франции, если они отправятся в Украину, что может втянуть в войну другие страны.

Шольц, по словам чиновников, также выступил против идеи Макрона, заявив, что это может разделить союзников и сделать страны НАТО стороной в конфликте. Немецкий канцлер, по данным издания, предупредил Макрона, что если тот выступит с публичным заявлением, он и другие лидеры будут вынуждены его отвергнуть. Он настоятельно рекомендовал Макрону отказаться от этого шага. Однако президент Франции все-таки выступил с шокирующим заявлением, озвучив идеи, отвергнутые другими лидерами в частном порядке в тот же день.

В свою очередь, Москва использует разногласия Запада. Во внутренней кремлевской записке, с которой ознакомилась газета The Wall Street Journal, описываются планы РФ по запуску кампании дипломатической работы и влияния, чтобы усилить раскол в отношении позиции Макрона и ослабить поддержку Украины. Кампания будет направлена на то, чтобы представить Макрона как авантюриста, который может спровоцировать военную конфронтацию между Западом и Россией.