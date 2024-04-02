Армяне недовольны Пашиняном

Менее 10% граждан Армении считают удовлетворительной деятельность премьер-министра Никола Пашиняна, показал свежий опрос общественного мнения.

"Лишь 8% опрошенных считают положительной деятельность премьера Армении", - говорится в сообщении по итогам проведенного армянским представительством GALLUP International Association опроса, распространенном в среду в Ереване.

8% респондентов сказали, что власти Армении способны подписать с Азербайджаном соглашение о мире, которое будет соответствовать интересам республики.

Кроме того, 78,1% участников опроса назвали дружественной страной Францию, 29,7% - Россию.