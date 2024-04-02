Лавров летит в Китай

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ближайшее время посетит с официальным визитом Китай, проведет там переговоры с главой МИД КНР Ван И. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ближайшее время состоится визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова в Китайскую Народную Республику. Предусмотрены переговоры с министром иностранных дел Китая господином Ван И. Мы совместно с китайскими коллегами объявим о дате", - отметила дипломат.

Как уточнила Захарова, главы внешнеполитических ведомств обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, Группе двадцати, АТЭС и в других многосторонних форматах.

"Ожидается обстоятельный обмен мнениями по ряду горячих тем, региональных сюжетов, включая украинский кризис, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и другие проблемы. Еще раз напоминаю, подчеркну, что конкретную дату мы совместно с МИД Китая объявим в течение нескольких дней", - добавила она.

Ранее Лавров в рамках пресс-конференции по итогам 2023 года заявлял, что "в настоящий момент отношения России и Китая переживают наилучший период за всю историю".