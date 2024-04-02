При поддержке Kapital Bank: олимпиада, посвященная 100-летию Нахчыванской Автономной Республики

Министерство образования Нахчыванской Автономной Республики при поддержке первого банка Азербайджана Kapital Bank организовало финальный тур физико-математической олимпиады имени Насреддина Туси. В олимпиаде, организованной в городе Нахчыван, приняли участие учащиеся 5-8-х классов.

В ходе предметной олимпиады, посвященной 100-летию Нахчыванской Автономной Республики, учащиеся проверили свои знания в три тура: школьный, районный и автономно-республиканский. Из 5000 участвовавших студентов 35 были признаны победителями.

Цель проведения олимпиады – выявление талантливых студентов и обеспечение их участия в международных олимпиадах.

Победители финального этапа были награждены почетными грамотами и подарками от Министерства образования НАР, Kapital Bank и др.

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