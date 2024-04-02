Драка в грузинском парламенте видео
Сегодняшняя сессия парламента Грузии началась с драки между депутатами.
Депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили заявил, что повторное внесение правящей партией "Грузинская мечта" в парламент законопроекта "Об иноагентах" – это оскорбление для всех и является российским законом.
Заявление Элисашвили вызвало возмущение у депутатов от правящей партии, словесная перепалка переросла в драку.
Председатель парламента Шалва Папуашвили потребовал, чтобы депутаты не использовали слово "российский закон".
Затем спикер вывел Алеко Элисашвили из зала заседаний.
April 3, 2024