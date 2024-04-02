Сегодняшняя сессия парламента Грузии началась с драки между депутатами.

Депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили заявил, что повторное внесение правящей партией "Грузинская мечта" в парламент законопроекта "Об иноагентах" – это оскорбление для всех и является российским законом.

Заявление Элисашвили вызвало возмущение у депутатов от правящей партии, словесная перепалка переросла в драку.

Председатель парламента Шалва Папуашвили потребовал, чтобы депутаты не использовали слово "российский закон".

Затем спикер вывел Алеко Элисашвили из зала заседаний.