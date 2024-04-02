Перепалка на суде над мошенницей Сеидовой

Состоялся судебный процесс по уголовному делу Нуриды Сеидовой, владельца компаний Urmedhelp и My Doc Tour, и Айнур Байрамовой и Айсель Мамедовой, обвиняемых в мошенническом изъятии средств, собранных для страдающих талассемией детей.

Как сообщает haqqin.az, в ходе процесса выяснилось, что адвокат подсудимой Нуриды Сеидовой не явился в суд. Судья пообещал обратиться по этому поводу в Коллегию адвокатов: «Мы не можем начать заседание, каждый раз его намеренно срывают».

Также выяснилось, что Сеидова недавно отказалась от предоставленного за госсчет адвоката и заключила договор с адвокатом Лятифой Керимовой.

Кроме того, возникла перепалка между отцом одного из больных талассемией детей и близкими обвиняемых. Те осыпали проклятиями отца больного ребенка за то, что он стал виновником ареста подсудимых.

Судебный процесс продолжится 17 апреля.

Уголовное дело было возбуждено в феврале прошлого года на основании обращения родителей больных детей. Выяснилось, что Сеидова и другие обвиняемые выманили у 36 родителей больных талассемией детей около миллиона манатов, пообещав отправить их на лечение в Турцию.