Германия, Франция и Польша против уступок Путину

Министры иностранных дел Германии, Франции и Польши предостерегли от политики уступок в отношении президента России Владимира Путина. Военное вторжение РФ в Украину доказало, что такая политика была «наивной», заявили Анналена Бербок и ее коллеги Стефан Сежурне и Радослав Сикорский. Их заявления приводит Deutsche Welle.

«Мы не должны допускать никаких серых зон, потому что Путин рассматривает их как приглашение к подрыву территориальной целостности и суверенитета, к проведению воображаемых линий на карте и в конечном счете к применению военной силы», - подчеркнули главы МИД «Веймарского треугольника».

Они предупредили, что Путин не удовлетворится Украиной: «Мы не должны обманывать себя. Сегодня Украина находится под ударом, завтра это может быть какая-нибудь другая часть Европы».

Главы дипведомств Германии, Франции и Польши уверены, что Россия не откажется от своей «агрессивной и империалистической политики» в обозримом будущем.

Министры подчеркнули, что поддержка Украины будет продолжена «столько, сколько потребуется, и так интенсивно, как это необходимо».

Они напомнили, что Европа и США поддержали самооборону Украины, предоставив ей помощь на сумму более 200 млрд евро, причем две трети этой суммы предоставили Евросоюз и его страны-члены.