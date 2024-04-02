Президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

"Сильный документ, подтверждающий готовность Финляндии и дальше поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. Финляндия будет предоставлять долгосрочную военную и финансовую помощь, а также углублять сотрудничество с Украиной в политической, финансовой, гуманитарной областях и в сфере реформ. Будет помогать Украине отстраивать энергетический сектор, оценивать экологические убытки, усиливать защиту границы и критической инфраструктуры, а также лечить украинских военных", — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Срок действия документа - 10 лет. Финляндия является восьмой страной, подписавшей с Украиной двустороннее соглашение по безопасности.





