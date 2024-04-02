2 апреля во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Беларуси.

В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов, министры культуры Азербайджана и Беларуси Адиль Керимли и Анатолий Маркевич, депутаты, деятели культуры обеих стран и т.д.

Сначала гости мероприятия ознакомились с выставкой в фойе Дворца Гейдара Алиева, где также демонстрировались образцы белорусских народных промыслов, и мастер-классами, после чего открытие Дней культуры Беларуси стартовало с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Беларуси.

С приветственной речью к белорусским гостям и участникам мероприятия обратился министр культуры Адиль Керимли, отметивший, что между двумя странами всегда существовали крепкие дружеские отношения, и подчеркнувший, что благодаря регулярным встречам президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, дружественным отношениям между нашими странами, как и в других сферах, открыты широкие горизонты для двустороннего сотрудничества в области культуры.

Министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич в своем выступлении назвал Азербайджан надежным другом Беларуси, отметив, что белорусское государство сегодня признает и принимает Азербайджан как экономически и социально развитое государство на международной арене: «У наших дружественных традиций есть глубокая история, и это сотрудничество рассчитано на будущее. Мы высоко ценим наше культурное сотрудничество, и его преемственность заложит основу для реализации крупных и масштабных совместных проектов. Эти проекты будут служить интересам наших народов».

Анатолий Маркевич отметил, что на площади звезд музыкального фестиваля «Славянский базар» есть имя известного азербайджанского композитора и певца, народного артиста Полада Бюльбюльоглу: «Мы рады видеть на всех сценах нашей страны азербайджанских артистов, которые запомнились своими талантливыми и яркими выступлениями. Я очень рад, что Дни культуры Беларуси в Азербайджане смогли стать настоящим культурным диалогом. На этих мероприятиях нам иногда даже не нужны переводчики. Потому что мы говорим на понятном языке, на языке мира, дружбы и высокого искусства».

Отметив, что в этом году отмечается 80-летие освобождения Беларуси от немецкого фашизма, А.Маркевич выразил глубокое почтение памяти азербайджанских солдат, погибших за свободу Беларуси.

В завершение своего выступления белорусский министр поблагодарил Министерство культуры АР за оказанное делегации гостеприимство и высокий уровень организации мероприятия и сказал, что в ближайшее время деятелей культуры Азербайджана ждут в Беларуси.

После выступлений министров двух стран была представлена обширная концертная программа в исполнении мастеров искусств гостевой страны, в которой приняли участие Государственный академический ансамбль танца Беларуси под управлением народного артиста Валентина Дудкевича, заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко, солисты оперы Большого театра Беларуси Дарьи Горожанко и Дениса Янцевича, обладатель первой премии XXXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск» Самир Елчиев, обладательница медали Франциска Скорины Гюнеш Абасова, Белорусский государственный ансамбль «Песняры» и т.д.