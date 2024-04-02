Россия обвинила Армению в предательстве
Руководство Армении предает свой народ, разрывая связи с Россией ради целей Запада. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нынешние армянские власти стремятся пожертвовать всем массивом связей с Россией и другими ближайшими союзниками и партнерами ради эфемерных бонусов, которыми Ереван поманили Евросоюз и США. Но вопрос в том, что не нас они предают и не своих партнеров, союзников, а они народ свой предают", - сказала дипломат.
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