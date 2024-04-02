Крупный завод «Газпрома» встал из-за аварии
Российская экономика продолжает терять мощности по производству топлива из-за аварий и налетов беспилотников, которым только за три недели марта удалось «выбить» десятую часть выпуска бензина в стране.
Вслед за тремя нефтеперерабатывающими заводами «Роснефти», которые подверглись атакам украинских БПЛА, встал один из крупнейших заводов «Газпрома» — Астраханский ГПЗ.
Завод, который перерабатывает газовый конденсат и выпускает бензин и дизтопливо для южных регионов РФ, прекратил переработку сырья 31 марта, сообщили Reuters источники в отрасли.
По их словам, заводу потребовался внеплановый ремонт, сроки которого пока точно неизвестны. «Астрахань по топливу остановилась в воскресенье. Будут ремонтировать в течение этой недели. В воскресенье (7 апреля) постараются запуститься», — рассказал один из источников Reuters.