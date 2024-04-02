Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 16:24

Как заявил глава ванадзорского Офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц, по городам Армении бродят подозрительные люди в форме регулярной армии России и ведут наблюдение за своими соотечественниками, которые уклоняются от мобилизации и выступают против войны в Украине.

По словам правозащитника, граждане Российской Федерации - диссиденты или активисты, живущие в настоящее время на территории Армении, рассказывают, что часто видят возле своих домов подозрительных людей и понимают, что за ними следят. Тем не менее, обратившись за помощью к представителям международных правозащитных организаций, эти люди из соображений безопасности не захотели раскрывать свою личность. «Даже сейчас мы не знаем, являются ли те, кто, по данным свидетелей, разгуливают по нашим городам в военной форме Российской Федерации, сотрудниками ГРУ, ФСБ или российской военной полиции, - отметил Артур Сакунц. - Мы вообще не знаем, кто они!..» Как сообщили несколько дней назад представители Офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи в Ванадзоре, люди в военном обмундировании РФ перемещаются на автомобилях с армянскими номерами, которые нигде не зарегистрированы и используются исключительно для оперативных и разведывательных мероприятий.

Правозащитники отказались раскрыть номера этих автомобилей, а в МВД Армении им заявили, что в случае поступления соответствующей информации они примут меры в пределах своих полномочий. «Это один из принципиальных вопросов, вызывающий у нас серьезную обеспокоенность, - подчеркнул Сакунц. - Служба национальной безопасности Армении, полиция, МВД и Генеральная прокуратура обязательно должны проверить номера этих машин». По словам правозащитника, российские спецслужбы, не имея разрешение армянских правоохранительных органов, осуществляют на территории этой страны оперативно-разведывательное наблюдение за частными лицами. Характерно, что адресованный прокуратуре Армении вопрос правозащитников, является ли законной такая форма внешнего наблюдения, остался без ответа. В результате Артур Сакунц приходит к выводу, что для критиков политики правительства Российской Федерации Армения является далеко не безопасным местом.

Отметим в этой связи, что Дмитрий Сетраков, гражданин России, уклонившийся от мобилизации и отказавшийся воевать против Украины, уехал несколько месяцев назад в Армению, был задержан российскими пограничниками в ереванском аэропорту «Звартноц», после чего Сетракова вначале перевезли на 102-ю базу в Гюмри, а уже оттуда отправили в Россию. «Против тех, кто немедленно переправил Сетракова в Гюмри, мы потребовали возбудить уголовное дело, - напомнил Сакунц. – Мы считали, что если эти люди не будут привлечены к ответственности, подобные противоправные действия будут продолжаться». Тем не менее власти Армении так и не дали ход этому делу. Ян Шенкман, писатель и журналист, выступающий против войны в Украине и переехавший из России в Армению, утверждает, что подобные преследования осуществляются уже довольно давно.