Зеленский: Полмиллиона нам не нужно

Могу сказать, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве.

Отвечая на вопрос журналистов, сколько человек мобилизуют в армию Украины в 2024 году, Зеленский сказал, что "полмиллиона нам не нужно".

В Генштабе ВСУ, как говорил Зеленский в конце 2023 года, предлагали мобилизовать 400-500 тысяч украинцев. Президент Украины не сказал, сколько украинцев в итоге будет мобилизовано.