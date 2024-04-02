Убийце певицы вынесли суровый приговор

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс над Анаром Гашимовым, обвиняемым в убийстве певицы Ягут Нариман (Гашимовой), в ходе судебного заседания был зачитан приговор. Об этом сообщает haqqin.az.

Согласно приговору, Гашимов приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В октябре прошлого года 39-летний Анар Гашимов убил свою 38-летнюю жену Ягут Гашимову, нанеся многочисленные удары ножом.