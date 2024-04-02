Москва спрашивает с Еревана за беспредел

Вызывает сожаление, что в Ереване «упорно игнорируют антироссийскую направленность ряда мероприятий». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 апреля на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос о подготовке к встрече 5 апреля премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном и Урсулой фон дер Ляйен, а также возможное расширение НАТО на Южном Кавказе.

«В дополнение могу сказать, что вызывает сожаление то, что в Ереване упорно игнорируют антироссийскую направленность подобных мероприятий, их абсолютную заточенность против интересов большинства стран региона, они не соответствуют целям достижения стабильности и мира на Южном Кавказе, и самое главное, отсутствие примеров того, как те, кто сейчас обещают все и вся Еревану, где-либо это реализовывали в предыдущие разы. Вот таких примеров просто нет. Но есть примеры обратного.

Когда обещали не меньше, а даже больше и привели к абсолютному обрушению экономики государственности, обострению общественных, социальных проблем. Вот этого много было. Что касается планов США и НАТО в регионе, то мы опираемся на реальные факты. Просто напомню, что с 1 апреля в армянской столице находятся инструкторы Пентагона. Они приехали делиться методами работы американской военной пропаганды. 19 марта состоялся визит генсекретаря НАТО Столтенберга в Армению. В ходе этого визита он тиражировал опять антироссийские, как они говорят, нарративы, то есть идеологемы.

В сентябре прошлого года в Армении прошли учения «Игл партнер» с участием США. Что это такое? Это все мероприятия антироссийской направленности и нацелены они на дестабилизацию ситуации внутри региона. У Армении, у официального руководства Армении есть действительно опыт урегулирования проблем внутрирегиональной ситуации своими ресурсами и ресурсами сопредельных стран.

Есть действительно позитивный опыт, надо отдать должное. Как только начинают вмешиваться инструкторы, советники, политики со стороны ЕС, а это никакой не ЕС, ЕС служит только для прикрытия, это НАТО. Тут же начинаются у официального Еревана проблемы, которые потом списываются на тех, от взаимодействия с которыми они отказались – соседей, участников международных механизмов урегулирования, и так далее. Все свободные страны, все могут делать свой выбор, вопрос в другом – если это решение принимается, то за него надо нести ответственность, а потом не списывать на других, на ОДКБ, на Россию, на плохую погоду и так далее», - заявила Мария Захарова.