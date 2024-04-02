3 апреля начала свою работу очередная сессия Межправительственного комитета ЮНЕСКО по физическому воспитанию и спорту (CIGEPS). Она проходит в штаб-квартире организации в Париже.

Со вступительной речью выступил министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фарид Гаибов, который, как известно, был председателем данного комитета в период с 2019-го по 2023-й годы. Он поздравил министра спорта Чили с избранием на эту должность и проинформировал о деятельности комитета за последние четыре года.

Отметив, что Азербайджан внес особый вклад в спортивную повестку ЮНЕСКО, Фарид Гаибов рассказал об успехе VII Конференции MINEPS, состоявшейся в Баку 26-29 июня прошлого года с участием представителей 110 стран, а также сообщил о проектах, реализуемых в Азербайджане в рамках инициативы Fit for Life.