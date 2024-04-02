Фарид Гаибов передал бразды правления в ЮНЕСКО ФОТО
3 апреля начала свою работу очередная сессия Межправительственного комитета ЮНЕСКО по физическому воспитанию и спорту (CIGEPS). Она проходит в штаб-квартире организации в Париже.
Со вступительной речью выступил министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фарид Гаибов, который, как известно, был председателем данного комитета в период с 2019-го по 2023-й годы. Он поздравил министра спорта Чили с избранием на эту должность и проинформировал о деятельности комитета за последние четыре года.
Отметив, что Азербайджан внес особый вклад в спортивную повестку ЮНЕСКО, Фарид Гаибов рассказал об успехе VII Конференции MINEPS, состоявшейся в Баку 26-29 июня прошлого года с участием представителей 110 стран, а также сообщил о проектах, реализуемых в Азербайджане в рамках инициативы Fit for Life.
Заместитель генерального директора по социальным и гуманитарным вопросам Габриэла Рамос, новый председатель комитета, министр спорта Чили Хайме Писарро и ряд других стран-членов, принявших участие в заседании, поблагодарили Азербайджан за успешное председательство и высокий уровень организации конференции MINEPS VII.
В рамках визита в Париж министр Фарид Гаибов провел отдельную встречу с Габриэлой Рамос. В ней также участвовал посол Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев.