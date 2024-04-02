Самолет Блинкена сломался. Пришлось ехать на машине

Самолет Boeing 737 госсекретаря США Энтони Блинкена сломался во Франции, пишет агентство Bloomberg.

«Представитель Госдепартамента сообщил о технических проблемах с самолетом, на котором Блинкен прилетел во Францию. Делегация... ехала на машинах из Парижа в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе», — говорится в сообщении.

Агентство уточнило, что французскую и бельгийскую столицы разделяют 190 миль (около 300 километров).