Глава Татарстана призвал предприятия самим защищаться от беспилотников

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал руководителей предприятий республики не рассчитывать на российские силы противовоздушной обороны и самостоятельно защищаться от атак беспилотников. Об этом он заявил на республиканском форуме по энергетике, передает Meduza.

Во время выступления Минниханов прокомментировал атаки украинских беспилотников по Елабуге и Нижнекамску 2 апреля. Он отметил, что «самые поражаемые участки» — энергетика и связанные с этой сферой производства.

«Видимо, из-за того, что Ураза и пост православный, Всевышний дает нам знак: очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя. …Не надо ждать, что сработает противоракетная оборона, она решает другие задачи. Мы должны решать своими силами, каждое предприятие, каждый муниципалитет, каждый город», — сказал глава Татарстана, обратившись к руководителям предприятий региона, не уточнив, как предприятия должны отражать атаки.

Минниханов также призвал экстренные службы всегда быть наготове, иметь запасы и бригады.

Утром 2 апреля беспилотники впервые с начала полномасштабной войны России с Украиной атаковали предприятия в Татарстане. В Нижнекамске дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод «Танеко» — дочернее предприятие «Татнефти». В Елабуге в результате атаки было повреждено общежитие студентов колледжа «Алабуга Политех». По данным властей, пострадали 14 человек, в том числе граждане России, Кыргызстана, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана. Двое пострадавших — несовершеннолетние. Пострадавшее общежитие «Алабуга Политех», как сообщалось, находится в нескольких сотнях метров от завода, где собирают беспилотники-камикадзе типа «Шахед», которыми Россия атакует Украину.