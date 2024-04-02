Как Мехтиев на украденные у государства деньги открыл компанию на Сейшелах из зала суда
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу Чингиза Мехтиева, обвиняемого в хищении около 400 тысяч манатов госсредств при организации гонок «Формула-1».
В 2015-2020 годах обвиняемый занимал должность начальника отдела спортивных операций компании Baku City Circuit.
Как сообщает корреспондент haqqın.az, на подготовительном заседании было решено, что Мехтиева не следует арестовывать во время суда, равно как и во время следствия. Меру пресечения в виде нахождения под надзором полиции, впрочем, оставили в силе.
Позже на обсуждение был вынесен вопрос о расследовании уголовного дела. Адвокат обвиняемого заявил, что его клиент не виновен и не признает обвинений.
Суд назначен на 15 апреля.
В материалах уголовного дела говорится о хищении 397 852 манатов во время организации гонок «Формула-1» в 2016-2018 годах. Утверждается, что при организации соревнований стоимость различного оборудования, одежды была завышена, в результате было выделено больше финансовых средств, чем необходимо. Мехтиев обвиняется в хищении средств таким способом.
В уголовном деле также указывается, что Мехтиев перечислил полученные средства на счета компании, которую открыл на Сейшельских островах на имя своей матери, и семейного водителя Маиса Абдуллаева.
Согласно обвинению, под предлогом закупки оборудования для организации соревнований, оказания услуг были заключены контракты с компанией его матери и водителем. Во время следствия бывшая супруга Мехтиева Н.Акперова и водитель М.Абдуллаев дали показания против него. Водитель сказал, что зарегистрировался в качестве налогоплательщика, однако печать и подпись Asan İmza на его имя были у Мехтиева. По словам Абдуллаева, хотя он и подписывал документы, но не вникал в их суть.
Разбирательства в отношении Мехтиева начались на основе обращения его экс-жены. После предварительного расследования в Управлении по борьбе с коррупцией было возбуждено уголовное дело. Акперова утверждает, что Мехтиев приобрел имущество на свое имя и имя своего брата Заура Мехтиева. Среди этих объектов недвижимости есть и дома в США.
Потерпевшей по уголовному делу признана компания Baku City Circuit.