В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу Чингиза Мехтиева, обвиняемого в хищении около 400 тысяч манатов госсредств при организации гонок «Формула-1».

Как сообщает корреспондент haqqın.az, на подготовительном заседании было решено, что Мехтиева не следует арестовывать во время суда, равно как и во время следствия. Меру пресечения в виде нахождения под надзором полиции, впрочем, оставили в силе.

Позже на обсуждение был вынесен вопрос о расследовании уголовного дела. Адвокат обвиняемого заявил, что его клиент не виновен и не признает обвинений.

Суд назначен на 15 апреля.

В материалах уголовного дела говорится о хищении 397 852 манатов во время организации гонок «Формула-1» в 2016-2018 годах. Утверждается, что при организации соревнований стоимость различного оборудования, одежды была завышена, в результате было выделено больше финансовых средств, чем необходимо. Мехтиев обвиняется в хищении средств таким способом.

В уголовном деле также указывается, что Мехтиев перечислил полученные средства на счета компании, которую открыл на Сейшельских островах на имя своей матери, и семейного водителя Маиса Абдуллаева.

Согласно обвинению, под предлогом закупки оборудования для организации соревнований, оказания услуг были заключены контракты с компанией его матери и водителем. Во время следствия бывшая супруга Мехтиева Н.Акперова и водитель М.Абдуллаев дали показания против него. Водитель сказал, что зарегистрировался в качестве налогоплательщика, однако печать и подпись Asan İmza на его имя были у Мехтиева. По словам Абдуллаева, хотя он и подписывал документы, но не вникал в их суть.

Разбирательства в отношении Мехтиева начались на основе обращения его экс-жены. После предварительного расследования в Управлении по борьбе с коррупцией было возбуждено уголовное дело. Акперова утверждает, что Мехтиев приобрел имущество на свое имя и имя своего брата Заура Мехтиева. Среди этих объектов недвижимости есть и дома в США.

Потерпевшей по уголовному делу признана компания Baku City Circuit.