ВМС Азербайджана адаптируют к турецкой модели

В соответствии с планом подготовки на текущий год проводится конференция, посвященная развитию возможностей и способностей Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана. Об этом сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.

На конференции минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и погибших во имя суверенитета, территориальной целостности Азербайджана.