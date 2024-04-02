Вице-премьер Армении: Пока нет никакого решения о начале демаркации

Решения о начале демаркации азербайджано-армянской границы с Тавушской области пока нет, заявил армянским СМИ вице-премьер Армении Мгер Григорян.

В пресс-службе офиса вице-премьера заявили, что комиссии двух стран не приняли никаких решений и не договорились по ряду вопросов, в том числе о начале процесса демаркации.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время поездки в Тавушскую область заявил, что процесс начнется именно с этого региона.