Вице-премьер Армении: Пока нет никакого решения о начале демаркации
Решения о начале демаркации азербайджано-армянской границы с Тавушской области пока нет, заявил армянским СМИ вице-премьер Армении Мгер Григорян.
В пресс-службе офиса вице-премьера заявили, что комиссии двух стран не приняли никаких решений и не договорились по ряду вопросов, в том числе о начале процесса демаркации.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время поездки в Тавушскую область заявил, что процесс начнется именно с этого региона.
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