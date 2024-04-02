Удар на расстоянии в 1 300 километров: Украина использует тактику Азербайджана

Эльяс Шафиев, обозреватель haqqin.az 19:35

Накануне вооруженные силы Украины нанесли самый «дальний» с начала войны удар по России. Как уже сообщалось, БПЛА со взрывчаткой, пролетев порядка 1 300 километров, достигли территории Татарстана, где атаковали Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит компании TANEKO, а также цех, где собирались иранские беспилотники «Шахед». Как сообщается, в результате удара по Нижнекамскому НПЗ, была повреждена установка первичной переработки нефти. Однако, по данным Reuters, повреждение не было достаточно серьезным, и предприятие продолжило работать.

Тем временем в Генштабе армии России искренне недоумевают: каким образом ВСУ удалось организовать атаку на северную часть России? Ведь до сих пор дальность полета украинских дронов не превышала 1000 километров. Некоторые российские эксперты и военкоры выдвинули в качестве объяснения фантастическую версию, по которой украинские беспилотники могли быть запущены с территории… Казахстана. Откуда сразу же поступило гневное опровержение Министерства обороны этой страны. Скорее всего, объекты на территории Татарстана были поражены БПЛА самолетного типа (речь идет о так называемой «Летучей лисе» - легкомоторном гражданском самолете А-22 с высокорасположенным крылом, переформатированном украинской компанией «Аэропракт» в дрон-камикадзе).

Как утверждают специалисты, идею использовать легкомоторный А-22 в качестве ударного дрона украинцы позаимствовали у армии Азербайджана, применявшей во время 44-дневной Карабахской войны советские бипланы А-2, больше известные как «кукурузники», для обнаружения средств ПВО противника. Пилоты азербайджанских ВВС поднимали в воздух «кукурузники», после чего, не достигнув зоны действия систем ПВО противника, прыгали с парашютом, а «осиротевший» биплан с зарядом взрывчатки продолжал полет уже как беспилотник. Таким образом, достигался двойной эффект: огонь, который открывала по самолету противовоздушная оборона противника, позволял засечь ее координаты и атаковать «Байрактарами». Если же ПВО врага не сбивала «кукурузник», то он продолжал лететь к цели уже как дрон-камикадзе. Эта тактика Азербайджана вызвала в мире широкий резонанс, ее стали изучать в ряде стран, а ВСУ использовали на практике в начальной стадии крупномасштабной войны с Россией, применив для этой цели БПЛА Bayraktar TB2.

По словам российского военного эксперта Влада Шлепченко, превратить А-22 в дрон совсем несложно: «Опыт есть, а технологии у компаний, которые этим занимаются, в наличии». Но эксперт, очевидно, забыл, что, согласно лётно-техническим характеристикам, максимальная дальность полета легкого самолета А-22 составляет 580 километров, и что он вмещает не более 90 литров топлива. Так как же украинские специалисты добились того, что «Летучая лиса» преодолела в два с лишним раза большее расстояние и долетела аж до Татарстана? На данный момент ответа на этот вопрос нет. Украинские эксперты допускают, что на А-22 могли установить дополнительные топливные баки, а в России, в свою очередь, не хотят отказываться от версии о «казахстанском следе», а также допускают, что «Летучая лиса» могла быть запущена непосредственно с территории РФ.