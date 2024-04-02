США не верят, что Иран хочет войны с Израилем

Пентагон убежден, что Иран не стремится к расширению нынешних боевых действий на Ближнем Востоке и войне с США или Израилем. Это подтвердил командующий ВВС Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке в свете удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

«Я действительно продолжаю придерживаться той оценки, что иранцы не заинтересованы в более широком региональном конфликте. Они хотят воспользоваться в своих целях кризисом в существующей форме. Но они сейчас не заинтересованы в войне с Израилем, войне с Соединенными Штатами или войне с кем бы то ни было еще», - заявил Гринкевич на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС.

В зону оперативной ответственности СЕНТКОМ входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.